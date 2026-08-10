Anlagenbetrug über WhatsApp: 67-jähriger Tiroler verlor mehr als 100.000 Euro

Ein 67-Jähriger hat im Bezirk Imst durch einen Anlagenbetrug mehr als 100.000 Euro verloren. Der Mann wurde über eine WhatsApp-Gruppe auf vermeintliche Investitionsmöglichkeiten aufmerksam. Von angeblichen Mitarbeitern wurde er dazu aufgefordert, eine App herunterzuladen und eine Mitgliedschaftsvereinbarung zu unterschreiben.

Für sein Investment tätigte der Mann anschließend mehrere Überweisungen auf ausländische Konten, insgesamt mehr als 100.000 Euro. Ihm wurde weisgemacht, dies sei der schnellste und günstigste Weg, die Zahlungen abzuwickeln. Erst durch einen Angehörigen wurde der Mann darauf aufmerksam, dass er Opfer eines Anlagenbetrugs geworden war. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)