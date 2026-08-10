Alko-Lenker geriet auf Gegenspur: Drei Frauen in Bayern gestorben

Die drei Frauen starben noch an der Unfallstelle. Einsatzkräfte sprachen von einem „Trümmerfeld“. Gegen den 36-jährigen Mann, der mehr als ein Promille Alkohol im Blut hatte, wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Dietersheim – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind in Bayern drei Frauen ums Leben gekommen. Ein 36-jähriger Mann wurde zudem schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Gegen den Mann wird nun wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung ermittelt. Zu dem Unfall kam es am späten Sonntagabend auf einer Bundesstraße bei Dietersheim in Mittelfranken.

Die Polizei geht davon aus, dass der offenbar alkoholisierte 36-Jährige mit seinem Wagen auf die entgegenkommende Fahrspur geriet. Dort stieß er mit dem Wagen der drei Frauen zusammen. Für die drei Frauen im Alter von 73 und zweimal 69 Jahren kam jede Hilfe zu spät. Sie wurden in ihrem Auto eingeklemmt und erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

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Ermittlungen wegen Verdacht auf fahrlässige Tötung

Der 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dort ergab ein Alkoholtest laut Polizei einen Wert von mehr als einem Promille. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Ein Gutachter untersuchte noch in der Nacht den Unfallort.