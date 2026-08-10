Hommage an eine Ikone: Whitney Houston kehrt als Barbie zurück

Mit ihren Songs wie „I Wanna Dance With Somebody“ bleibt Whitney Houston ihren Fans immer in Erinnerung. Nun ehrt der Spielwarenhersteller Mattel die verstorbene Sängerin mit einer eigenen Barbie.

14 Jahre nach dem Tod von Pop-Ikone Whitney Houston gibt es die Sängerin nun als Barbie. Mit der neuen Spielzeugfigur werde das „außergewöhnliche Vermächtnis einer der einflussreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte" gewürdigt, teilte der Spielzeugriese Mattel am Montag mit. Die neue Barbie hat lange Locken, trägt ein lilafarbenes Kleid und bunte Perlenohrringe. Mit im Paket ist nach Angaben von Mattel ein Mikrofon mit, „sodass sie bereit für ihren nächsten großen Auftritt ist". Die Puppe ist an ihren ikonischen Look aus dem Musikvideo zu „I Wanna Dance with Somebody“ von 1987 angelehnt.

Pat Houston, Whitneys Schwägerin, hat bei der Entwicklung der Barbie eng mit dem Mattell zusammengarbeitet. © Mattel

Bei der Entwicklung des Sammlerstücks habe das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien unter anderem mit Pat Houston, Whitneys Schwägerin, zusammengearbeitet. „Heute feiern wir weit mehr als die Veröffentlichung einer Puppe, wir feiern das bleibende Vermächtnis einer Ikone", wurde Pat Houston in der Pressemitteilung zitiert. „Möge diese Puppe jedes Kind und jede Sammlerin und jeden Sammler daran erinnern, dass Träume keine Grenzen kennen, Exzellenz bleibende Spuren hinterlässt und wahre Größe niemals aus der Mode kommt."

Whitney Houston war im Februar 2012 in einem Hotel in Beverly Hills in der Badewanne ertrunken, nachdem sie Kokain und Beruhigungsmittel konsumiert hatte. Die Sängerin, die durch Hits wie „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)", „I will always love you„ oder „One Moment In Time" berühmt war, wurde 48 Jahre alt. Am 9. August hätte sie ihren 63. Geburtstag gefeiert.

Das Original: Whitney Houston in ihrem Musikvideo zu „ I wann dance with somebody“. © via www.imago-images.de