Funkelnder Höhepunkt
Sternschnuppen-Nächte: Wann und wo man die Perseiden in Tirol am besten sieht
Astronom Norbert Span gelang vor ein paar Jahren ein besonders beeindruckender Schnappschuss der Perseiden am Faltengartenköpfle in den Stubaier Alpen.
© Markus Dertnig
Der Höhepunkt des Perseiden-Stroms steht an. Heuer ist der Sternschnuppen-Regen am Tiroler Nachthimmel besonders gut sichtbar. Wir haben uns angeschaut, wann und wo die beste Gelegenheit ist, das Phänomen bestaunen zu können.
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