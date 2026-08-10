Schlägerei zwischen Frauen beim Vomper Marktfest: Polizei sucht zwei Täterinnen

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen vier Frauen wurden am Wochenende zwei 21-Jährige verletzt – eine von ihnen schwer. Die Polizei Schwaz bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Vomp – Ein ausgelassener Abend beim Vomper Marktfest fand für zwei junge Frauen ein schmerzhaftes Ende. Eine von ihnen erlitt mehrere Brüche im Gesichtsbereich.

Wie die Polizei berichtet, kam es am Samstag gegen 23.30 Uhr zu dem folgenschweren Vorfall. Bei der Schirmbar der Landjugend Vomp eskalierte offenbar ein Streit zwischen mehreren Personen. Zwei bislang unbekannte Täterinnen sollen dabei auf zwei 21-jährige Frauen losgegangen sein, sie geschlagen und getreten haben.

Gesichtsfrakturen nach Schlägen

Eines der Opfer erlitt durch die Schläge der beiden Unbekannten mehrere Frakturen im Gesichtsbereich. Die zweite 21-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon.

Den Täterinnen gelang es nach dem Vorfall offenbar, unerkannt im Trubel des Marktfestes unterzutauchen. Die Ermittler fahnden nun nach den beiden flüchtigen Frauen. Laut Zeugenaussagen sollen sich die beiden Täterinnen optisch stark ähneln. Die Polizei hat eine Personenbeschreibung veröffentlicht:

zwischen 16 und 18 Jahre alt

ca. 155 bis 160 cm groß und von schmaler Statur

lange, glatte, dunkle Haare; dunkler Hauttyp

deutschsprachig

Polizei bittet um Hinweise