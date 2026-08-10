30 Jahre rückwirkend
Erste Bank und Sparkassen zahlen unzulässige Kreditgebühren zurück
Betroffene können unzulässige Kreditgebühren bei ihrer Bank zurückfordern. In Tirol sind bislang die Tiroler Sparkasse, die Sparkasse Imst, die Sparkasse Kitzbühel, die Lienzer Sparkasse und die Sparkasse Reutte Teil des Vergleichs.
© TT/Rita Falk
Die AK hat sich mit der Erste Bank und mehreren Sparkassen über die Rückerstattung von Kreditgebühren bei Konsum- und Wohnkrediten geeinigt – 30 Jahre rückwirkend. Betroffene können die Gebühren über ein Onlineformular bei ihrer Bank zurückfordern.
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