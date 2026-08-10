Ehrlicher Autofahrer meldete in Lienz Parkschaden: Polizei sucht nun den Besitzer

In Lienz wird ein Autobesitzer gesucht, dessen Fahrzeug Montagfrüh durch einen Parkschaden erheblich beschädigt wurde. Verursacht hat ihn ein 88-Jähriger gegen 8.15 Uhr im Kreuzungsbereich Schleinitzweg/Emanuel-von-Hibler-Straße nördlich des Bezirkskrankenhauses.

Als der Besitzer auch nach längerem Warten nicht auftauchte, ging der ehrliche Verursacher zur Polizei und meldete den Unfall. Beim beschädigten Fahrzeug dürfte es sich um einen weißen Kleinwagen mit LZ-Kennzeichen handeln.