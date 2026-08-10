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Ehrlicher Autofahrer meldete in Lienz Parkschaden: Polizei sucht nun den Besitzer
In Lienz wird ein Autobesitzer gesucht, dessen Fahrzeug Montagfrüh durch einen Parkschaden erheblich beschädigt wurde. Verursacht hat ihn ein 88-Jähriger gegen 8.15 Uhr im Kreuzungsbereich Schleinitzweg/Emanuel-von-Hibler-Straße nördlich des Bezirkskrankenhauses.
Als der Besitzer auch nach längerem Warten nicht auftauchte, ging der ehrliche Verursacher zur Polizei und meldete den Unfall. Beim beschädigten Fahrzeug dürfte es sich um einen weißen Kleinwagen mit LZ-Kennzeichen handeln.
Der Lenker bzw. Zulassungsbesitzer wird nun ersucht, sich bei der Polizei zu melden. Auch Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sollen bei der Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059133/7230 anrufen. (TT.com)