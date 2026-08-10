Tierisch komplexer Einsatz
In 70 Meter tiefes Rohr gestürzt: Tiroler Grubenwehr seilte sich im Zillertal zu Kater „Franz“ ab
Kater „Franz“ ist am Sonntag in dieses Kanalrohr gefallen. Mit 70 Metern Länge war das Rohr zu tief für die Seile der Feuerwehr.
© Grubenwehr Tirol
Ein lautstarker Kater hat am Sonntagabend in Hart im Zillertal für einen Einsatz von Feuerwehr und Grubenwehr gesorgt. Er ist in ein 70 Meter tiefes Kanalrohr gefallen, bei dieser Tiefe mussten die Spezialisten aus Schwaz anrücken.