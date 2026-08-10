Zwölfjähriger stürzte bei Gaisalm am Achensee 15 Meter ab

Ein Familienausflug am Achensee endete am Montagnachmittag mit einem Hubschrauber-Einsatz. Ein zwölfjähriger Bub aus Frankreich stolperte beim Überqueren eines Wassergrabens und stürzte über felsiges Gelände ab.

Achenkirch – Ein folgenschwerer Alpinunfall ereignete sich am Montag am bekannten Gaisalmsteig am Achensee. Eine dreiköpfige Urlauberfamilie aus Frankreich war am frühen Nachmittag von der Gaisalm kommend in Richtung Achenkirch unterwegs, als das Unglück geschah.

Gegen 13.45 Uhr überquerte die Familie einen Wassergraben. Dabei stolperte der zwölfjährige Sohn und stürzte etwa zehn bis 15 Meter entlang des felsigen Grabens in Richtung des Sees ab. Auf einem Felsvorsprung blieb das Kind schließlich verletzt liegen.

Taubergung im steilen Gelände

Nachkommende Wanderer reagierten sofort, setzten einen Notruf ab. Aufgrund des steilen und unwegsamen Geländes war ein direkter Zugang für die Rettungskräfte am Boden nicht möglich. Der Bursche wurde daher mit dem Notarzthubschrauber per Tau gerettet und in die Innsbrucker Klinik geflogen. Wie schwer die Verletzungen waren, war nicht bekannt. Die Eltern blieben unverletzt. Sie wurden mit einem Polizeiboot nach Pertisau gebracht.