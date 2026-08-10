Radfahrer im Unterland und Zillertal verletzt: Polizei sucht Zeugen nach zwei Unfällen

Hippach, Breitenbach – Am Montagnachmittag kam es in Breitenbach am Inn und in Hippach zu zwei Fahrradunfällen, bei denen eine Person schwer und eine weitere leicht verletzt wurde. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Fahrerflucht bzw. ungeklärtem Hergang nach Zeugen.

Schwerer Sturz nach Überholmanöver in Breitenbach

Gegen 16.15 Uhr war ein 60-jähriger Österreicher mit seinem Fahrrad auf der Unterinntalstraße (L211) von Angerberg kommend in Richtung Breitenbach unterwegs. Unmittelbar vor dem Ortsteil Kleinsöll beabsichtigte er, zwei vor ihm fahrende Pkw sowie einen Traktor zu überholen. Zeitgleich setzte jedoch auch einer der beiden Pkw zum Überholen an.

Dabei touchierte das Auto den Radfahrer, der daraufhin zu Sturz kam. Ein nachfolgender Autofahrer reagierte sofort, konnte rechtzeitig anhalten und die Rettungskette in Gang setzen. Der 60-Jährige musste mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber „Heli 4“ in das Krankenhaus Kufstein geflogen werden.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizeiinspektion Kramsach (059133/7213) die Lenker der beiden Pkw, die hinter dem Traktor fuhren, sowie weitere Augenzeugen, sich zu melden.

Kollision auf Radweg in Hippach

Nur wenig später, gegen 17.30 Uhr, ereignete sich ein weiterer Unfall im Zillertal auf dem Fahrradweg im Hippacher Ortsteil Laimach. Eine 43-jährige deutsche E-Bikerin fuhr talwärts, als ihr in einer leichten S-Kurve ein unbekannter Radfahrer entgegenkam. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung kollidierten die beiden und stürzten.

Der männliche Radfahrer, der in Begleitung eines weiteren Radlers unterwegs war, setzte seine Fahrt anschließend einfach fort. Die E-Bikerin erlitt leichte Verletzungen, an ihrem Fahrrad entstand erheblicher Sachschaden.