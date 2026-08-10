13-Jährige verlor bei Unfall mit E-Scooter in Niederndorf das Bewusstsein

Es war gegen 14.25 Uhr, als die Schülerin beim Überfahren eines Kanaldeckels die Kontrolle über ihren Elektroroller verlor. Laut Polizeiinspektion Niederndorf spielte auch die „nicht angepasste Geschwindigkeit“ eine Rolle. Die österreichische Staatsangehörige fuhr in der Folge gegen einen Bauzaun. Dann schlug sie auf der Fahrbahn auf und verlor das Bewusstsein.