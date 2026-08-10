13-Jährige verlor bei Unfall mit E-Scooter in Niederndorf das Bewusstsein
Niederndorf – Der Radweg zwischen Walchsee und Niederndorf war am Montagnachmittag Schauplatz eines schweren Unfalls. Dabei erlitt ein 13-jähriges Mädchen schwere Kopfverletzungen.
Es war gegen 14.25 Uhr, als die Schülerin beim Überfahren eines Kanaldeckels die Kontrolle über ihren Elektroroller verlor. Laut Polizeiinspektion Niederndorf spielte auch die „nicht angepasste Geschwindigkeit“ eine Rolle. Die österreichische Staatsangehörige fuhr in der Folge gegen einen Bauzaun. Dann schlug sie auf der Fahrbahn auf und verlor das Bewusstsein.
Arbeiter einer nahen Baustelle leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Laut Polizei hat die 13-Jährige keinen Sturzhelm getragen. Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber „Heli 4“, der Rettungsdienst sowie eine Streife der Polizei Niederndorf. (TT)