Schweres Erdbeben in Kolumbien: Schon mehr als 100 Tote

Mehr als 1500 Wohnhäuser sind durch das Beben der Stärke 7,4 beschädigt worden. Die Zahl der Toten und Verletzten dürfte noch weiter steigen.

Bogota – Die Zahl der Toten bei dem schweren Erdbeben in Kolumbien steigt weiter – inzwischen auf mehr als 100. Es wurden bisher 111 Todesfälle sowie 87 Verletzte gemeldet, wie Präsident Abelardo de la Espriella bei einem Krisentreffen mitteilte. Mehr als 1500 Wohnhäuser seien beschädigt, 61 Gebäude eingestürzt. Der Staatschef, der erst am Freitag sein Amt angetreten hatte, rief den Katastrophenfall aus.

Allein in der schwer getroffenen Stadt Pereira westlich der Hauptstadt Bogotá wurden 47 Todesopfer registriert, wie Polizeichef Óscar Leonel Ochoa in einem Interview des Radiosenders Caracol Radio sagte. Auch aus anderen Landesteilen wurden zahlreiche Opfer gemeldet. Zudem wurden nach Angaben von de la Espriella Schäden an mehr als 1500 Wohnhäusern sowie 61 eingestürzten Gebäuden gemeldet. Er kündigte an, künftig alle zwei bis drei Stunden über die Entwicklung der Lage zu informieren.

Viele Menschen wurden aus dem Schlaf gerissen und flüchteten so schnell wie möglich ins Freie. © JOAQUIN SARMIENTO

Epizentrum im Westen Kolumbiens

Das Beben der Stärke 7,4 ereignete sich um 7.34 Uhr Ortszeit. Das Epizentrum lag nahe San José del Palmar im Departamento Chocó, wie der Kolumbianische Geologische Dienst (SGC) mitteilte. Er gab es mit einer Tiefe von 96 Kilometern an. Der US-amerikanische Geologische Dienst (USGS) verortete es etwas tiefer.

Der Kolumbianische Geologische Dienst bezeichnete das Beben als das stärkste in Kolumbien seit mindestens zehn Jahren. Die Erschütterungen waren unter anderem in Bogotá, Medellín, Cali, Popayán, Armenia, Pereira und Manizales zu spüren. Auch in Venezuela, Ecuador und Panama wurde das Beben Berichten zufolge wahrgenommen.

Die Stromversorgung, Telefon- und andere Kommunikationsverbindungen waren beeinträchtigt. Sechs Flughäfen sind dem Präsidenten zufolge wegen Schäden an ihrer Infrastruktur derzeit für den kommerziellen Flugverkehr außer Betrieb.

Mehr als 1500 Wohnhäuser wurden beschädigt. Dutzende Gebäude stürzten ein. © IMAGO/Alexis Munera

Regierung aktiviert Krisenstab

Präsident Abelardo de la Espriella ordnete an, dass ein gemeinsamer Krisenstab in San José del Palmar eingerichtet werde. Das Gremium soll unter anderem die Hilfe für Betroffene koordinieren. Zudem forderte der Präsident einen detaillierten Bericht über die Lage und den dringendsten Hilfsbedarf.

Zahlreiche Länder boten Hilfe an. „Brasilien steht Kolumbien weiterhin zur Verfügung, um die notwendige Unterstützung zu leisten“, sagte zum Beispiel Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. Auch US-Außenminister Marco Rubio bot Kolumbien die Unterstützung der USA an.