PIN-Codes in Luxus-Skiorten ausgespäht und Bargeld abgehoben: Prozess wurde neu aufgerollt

Zwei Rumänen waren 2024 gleich mehrfach in Ischgl und Kitzbühel unterwegs, um Handys zu stehlen und mehr als 100.000 Euro abzuheben. Die benötigten PIN-Codes haben sie zuvor ausgespäht. Nachdem einer der beiden gegen das Urteil vom Jänner berufen hatte, wurden Teile des Verfahrens am Montag am Landesgericht neu aufgerollt.