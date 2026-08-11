Mehr als 100.000 Euro Schaden

PIN-Codes in Luxus-Skiorten ausgespäht und Bargeld abgehoben: Prozess wurde neu aufgerollt

Das Smartphone dient vielen inzwischen auch als Zahlungsmittel. Wer den notwendigen PIN-Code kennt, kann so auch größere Summen Bargeld abheben.
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Clemens Markart

Von Clemens Markart

Zwei Rumänen waren 2024 gleich mehrfach in Ischgl und Kitzbühel unterwegs, um Handys zu stehlen und mehr als 100.000 Euro abzuheben. Die benötigten PIN-Codes haben sie zuvor ausgespäht. Nachdem einer der beiden gegen das Urteil vom Jänner berufen hatte, wurden Teile des Verfahrens am Montag am Landesgericht neu aufgerollt.