Auto fing in Jerzens Feuer: Besitzer zog Wagen mit Traktor aus Garage

In Jerzens ist am Montagabend ein in einer Garage abgestelltes Auto in Brand geraten. Der Besitzer verhinderte durch sein Eingreifen ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude. Personen wurden nicht verletzt.

Jerzens – Gegen 20.40 Uhr bemerkte ein 61-jähriger Österreicher, dass sein Auto in der Garage eines Wohnhauses in Jerzens brannte. Der Mann zog das Fahrzeug sofort mit einem Traktor ins Freie und begann, die Flammen zu löschen ein. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr setzten die Löscharbeiten fort und brachten das Feuer unter Kontrolle.

Am Wagen entstand Totalschaden. Die Garage wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.