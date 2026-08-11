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Kommentar
Extrem ist das neue Normal
Kommentarvon Benedikt Mair
Wälder brennen, Felder verdorren. Und wir? Grübeln, welche Klimaanlage die vielen Hitzewellen erträglicher werden lässt. Dabei macht reine Symptombekämpfung alles nur noch schlimmer.
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