Kommentar

Extrem ist das neue Normal

Benedikt Mair

Kommentarvon Benedikt Mair

Wälder brennen, Felder verdorren. Und wir? Grübeln, welche Klimaanlage die vielen Hitzewellen erträglicher werden lässt. Dabei macht reine Symptombekämpfung alles nur noch schlimmer.

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