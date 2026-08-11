Neues Bildungszentrum in Nepal: Tirol hilft 80 Kindern

In Raksirang, einer abgelegenen Region Nepals, wurde das zweite Frizzey Light Learning Center eröffnet. Das vom Land Tirol unterstützte Projekt ermöglicht 80 Kindern den Zugang zu Bildung und schenkt ihnen Zukunftsperspektiven.

Prutz, Nepal – Nach elf Jahren humanitärem Einsatz in Nepal haben Frizzey Greif und Christine Jarosch das Frizzey Light Learning Center Nr. 02 ins Leben gerufen. Es liegt im entlegenen Chepang-Gebiet. Die Schule bietet 80 Kindern einen sicheren Ort. Dort erhalten sie Bildung, Schutz und Hoffnung. „Unsere Mitarbeiter in Nepal suchen genau jene Gegenden aus, die am abgelegendsten sind und wo nur schwer Hilfe hinkommt“, erzählt der 71-jährige Frizzey Greif.

Herausforderungen bei der Umsetzung

Die Umsetzung stellte alle Beteiligten vor große Aufgaben. Monsunregen, zerstörte Bergstraßen und unpassierbare Flussquerungen erschwerten den Transport von Baumaterialien. Mehrmals mussten Zufahrtswege instandgesetzt werden. Erst dann konnten Spezialfahrzeuge die Fracht ins Berggebiet bringen. Trotzdem konnte das Zentrum durch den großen Einsatz aller Beteiligten entstehen.

Frizzey Greif besuchte das Chepang-Gebiet bereits 2025. Bilder der Kinder berührten ihn tief: Viele trugen zerrissene Kleidung und hatten kaum Zugang zu Bildung. Eine nachhaltige Lösung musste her. Ein Jahr später wurde diese Vision Wirklichkeit.

Hilfe und nachhaltige Maßnahmen

Nach der Verteilung von Reissäcken erhielten alle 80 Kinder neue Schuluniformen, Schuhe und Material. Die Aktion fand bei über 40 Grad statt. Sie war eine große körperliche Herausforderung für Frizzey Greif und Christine Jarosch.

Gleichzeitig starten weitere Projekte. Baumpflanzungen, Saatgut und Gemüseanbau sichern langfristig die Ernährung der Familien.

Musik und Menschlichkeit

Ein besonderer Moment war die Musiksession von Frizzey Greif. Er spielte Lieder über Frieden und Hoffnung mit Kindern und Dorfbewohnern. Für viele war es das erste Live-Konzert überhaupt. Gemeinsam wurde gesungen, gelacht und musiziert. Es zeigte, dass Musik Menschen verbinden und Hoffnung schenken kann. „Es war mein höchstgelegenes Konzert“, sagt Frizzey.

Langjähriger Einsatz und Auszeichnung

Seit dem Erdbeben 2015 half Frizzey Light über 70.000 Menschen in 77 Distrikten Nepals. Es entstanden Bildungs- und Sozialeinrichtungen. Auch Soforthilfe- und Gesundheitsprojekte wurden realisiert.

Das Frizzey Light Team Nepal leitet die Projekte vor Ort. Luxmi Gautam und Jagadish Pokharel führen es. Engagierte Studierende helfen mit. Frizzey Light ermöglichte vielen Nepalesen ihre Ausbildung. Ohne diese Unterstützung wäre ein Studium oft unmöglich gewesen. Heute engagieren sie sich ehrenamtlich. Bildung schafft Verantwortung, Verantwortung Hoffnung. „Wer Bildung schenkt, verändert nicht nur ein Leben, sondern die Zukunft ganzer Generationen“, ist Greif überzeugt

Frizzey Greif erhielt außerdem den „Humanitarian Hero Award“. Die Raksirang Rural Municipality verlieh ihm diese Auszeichnung. Der Preis ehrt seinen langjährigen Einsatz für Bildung, Menschlichkeit, Frieden und Verständigung.

Frizzey Greif dankt allen Partnern, Spendern und Helfern. Sie machen das Projekt möglich. Das Land Tirol erhält ein besonderes Dankeschön. Es unterstützte das Bildungsprojekt. So erhalten Kinder in Nepal Hoffnung und Zukunft.