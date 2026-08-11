Junger Alkolenker fuhr falsch in Kreisverkehr ein, Schwangere verletzt
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Söll wurden am Montagabend eine 30-Jährige und ein 16-Jähriger verletzt. Bei einem 17-Jährigen fiel der Alkotest positiv aus, der Jugendliche musste seinen Führerschein abgeben.
Kurz vor 22 Uhr war am Montag ein 17-Jähriger auf der Gemeindestraße Stampfanger in Söll mit einem Auto unterwegs. Neben ihm saß ein 16-Jähriger. Beim Kreisverkehr fuhr der junge Lenker in die entgegengesetzte Richtung ein. Zur selben Zeit fuhr ein 31-Jähriger ebenfalls in den Kreisverkehr ein.
Obwohl der Einheimische sofort eine Vollbremsung einleitete, stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen. Die schwangere Lebensgefährtin des 31-Jährigen, die auf dem Beifahrersitz saß, wurde bei der Kollision unbestimmten Grades verletzt. Die 30-Jährige wurde von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht.
17-Jähriger musste Führerschein abgeben
Der Beifahrer des 17-Jährigen verließ laut Polizei zuerst die Unfallstelle, wurde aber wenig später erreicht. Der 16-Jährige begab sich dann selbst ins Spital. Die beiden Lenker blieben unverletzt.
Wie die Polizei berichtet, wurde bei dem 17-Jährigen ein Alkotest durchgeführt. Dieser habe eine erhebliche Alkoholisierung ergeben. Dem Jugendlichen wurde der Führerschein noch vor Ort abgenommen.
Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Söll, der Rettungsdienst sowie die Polizei. Nach Abschluss der Ermittlungen werden Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kufstein erstattet. (TT.com)