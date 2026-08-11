Junger Alkolenker fuhr falsch in Kreisverkehr ein, Schwangere verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Söll wurden am Montagabend eine 30-Jährige und ein 16-Jähriger verletzt. Bei einem 17-Jährigen fiel der Alkotest positiv aus, der Jugendliche musste seinen Führerschein abgeben.

Kurz vor 22 Uhr war am Montag ein 17-Jähriger auf der Gemeindestraße Stampfanger in Söll mit einem Auto unterwegs. Neben ihm saß ein 16-Jähriger. Beim Kreisverkehr fuhr der junge Lenker in die entgegengesetzte Richtung ein. Zur selben Zeit fuhr ein 31-Jähriger ebenfalls in den Kreisverkehr ein.

Obwohl der Einheimische sofort eine Vollbremsung einleitete, stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen. Die schwangere Lebensgefährtin des 31-Jährigen, die auf dem Beifahrersitz saß, wurde bei der Kollision unbestimmten Grades verletzt. Die 30-Jährige wurde von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht.

17-Jähriger musste Führerschein abgeben

Der Beifahrer des 17-Jährigen verließ laut Polizei zuerst die Unfallstelle, wurde aber wenig später erreicht. Der 16-Jährige begab sich dann selbst ins Spital. Die beiden Lenker blieben unverletzt.

Wie die Polizei berichtet, wurde bei dem 17-Jährigen ein Alkotest durchgeführt. Dieser habe eine erhebliche Alkoholisierung ergeben. Dem Jugendlichen wurde der Führerschein noch vor Ort abgenommen.