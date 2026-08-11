Sturz mit dem Fahrrad in Innsbruck: 20-Jähriger stand unter Drogen

Ein Fahrradsturz im Innsbrucker Stadtteil Wilten hat am späten Montagabend zu einem Rettungseinsatz geführt. Bei dem gestürzten Radfahrer wurde im Zuge der Erhebungen Fahruntauglichkeit festgestellt.

Gegen 23.00 Uhr war ein 20-jähriger Österreicher mit einem Fahrrad im Bereich des Westbahnhofs unterwegs. Während der Fahrt rutschte der Lenker aus und stürzte auf die Fahrbahn. Er zog sich dabei Verletzungen im Bereich des Beines zu. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der Verletzte in die Klinik Innsbruck eingeliefert.