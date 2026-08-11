In den Stauseen wird zu viel Wasser gehortet

Warum sind die Grundwasserpegel sogar in Tirol auf einem historischen Tiefststand? Warum muss an Rhein und Donau der Schiffsverkehr eingeschränkt und teilweise eingestellt werden? Warum haben die Flusskraftwerke zu wenig Wasser? Warum leiden die Wiesen und sogar die Almweiden unter der Trockenheit? Warum führt die Donau zu wenig Wasser, um in Ungarn die AKWs zu kühlen? Auch deswegen, weil in den Alpen das noch vorhandene Wasser in großem Stil gehortet und in Stauseen der E-Wirtschaft zurückgehalten wird.

Wasser, das normalerweise via Inn und Salzach in die Donau bzw. aus dem Paznaun und aus dem Montafon in die Ill und in den Rhein fließen würde, wird daran gehindert, um im Winter damit das große Geschäft mit teurem Exportstrom zu machen. Und die Kraftwerksbetreiber wollen immer noch weitere Speicher errichten und damit das weiter unten dringendst benötigte Wasser aufhalten und aufstauen. Das Mikroklima im Gebirge ist gestört, die Wälder und die Böden im Tal sind ausgetrocknet wie noch nie. Damit sind nicht nur die heurigen Ernten geschädigt, sondern auch die nachfolgenden. Der gesamte Wasserhaushalt gerät aus dem Gleichgewicht. Zurückgeben ist angesagt, nicht weiteres Hamstern der kostbarsten Ressource, die unser Land hat.

Der Landesenergieversorger Tiwag, der heute schon zig Bäche im Sellrain und im Stubai und im Ötztal von ihrem natürlichen Abfließen abhält genauso wie im Pitztal und im Kaunertal, will weiter an diesem Geschäftsmodell zum Nachteil der Bauern, der Wirtschaft, der Kommunen, der Gesellschaft und nicht zuletzt der gestressten Tier- und Pflanzenwelt festhalten und plant sogar noch weitere Ableitungen aus dem Ötztal und einen weiteren Stausee im Platzertal. Das darf es, das wird es nicht mehr spielen.

Diese Gier nach ungebremstem Profit auf Kosten der Allgemeinheit ist auch zutiefst unmoralisch und gefährdet am Ende auch den gesellschaftlichen Frieden. Die Politik, die das Ganze im Auge zu behalten hat, muss das stoppen. Game over.