Die Eiszeit hat wieder begonnen: Elf Neuzugänge legten beim HC Innsbruck los
Innsbruck – Gleich beim Auftakt auf dem Eis der Tiwag-Arena gingen die Innsbrucker Haie gestern auf Charmeoffensive. Nach frustrierenden Saisonen ohne Play-off-Teilnahmen erscheint es ohnehin naheliegend, wieder die Jagd nach Sympathiepunkten zu starten.
Beim öffentlichen Training unter dem Motto „Ice, Ice, Baby“ mit von der Partie: die elf Neuzugänge um Torjäger Nikita Scherbak, Goalie Sam Harvey oder den zurückgekehrten Tiroler Philipp Lindner. Nach dem Show-Spiel wurden auch Headcoach Ryan Kinasewich, Co-Trainer Florian Pedevilla sowie einige Spieler vor das Mikrofon gebeten. Auf dem Transfermarkt wird derweil noch Ausschau nach einem Verteidiger gehalten.
Und die Fans müssen nur noch vier Nächte schlafen, um ihren neuformierten Haien beim traditionellen Haie-Fest auf die Schlägerschaufel zu schauen: Die Kinasewich-Truppe trifft um 17.30 Uhr auf den Schweizer Zweitligisten HC Thurgau. Fünf weitere Saisonspiele (zwei Heimspiele gegen Regensburg und Olten) folgen noch bis zum Saisonstart der ICE Hockey League am 18. September.
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