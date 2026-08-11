Die Eiszeit hat wieder begonnen: Elf Neuzugänge legten beim HC Innsbruck los

Innsbruck – Gleich beim Auftakt auf dem Eis der Tiwag-Arena gingen die Innsbrucker Haie gestern auf Charmeoffensive. Nach frustrierenden Saisonen ohne Play-off-Teilnahmen erscheint es ohnehin naheliegend, wieder die Jagd nach Sympathiepunkten zu starten.

Der neue kanadische Goalie Sam Harvey parierte gestern seine ersten Schüsse als Haie-Schlussmann. © HCI/Papaconstantis

Beim öffentlichen Training unter dem Motto „Ice, Ice, Baby“ mit von der Partie: die elf Neuzugänge um Torjäger Nikita Scherbak, Goalie Sam Harvey oder den zurückgekehrten Tiroler Philipp Lindner. Nach dem Show-Spiel wurden auch Headcoach Ryan Kinasewich, Co-Trainer Florian Pedevilla sowie einige Spieler vor das Mikrofon gebeten. Auf dem Transfermarkt wird derweil noch Ausschau nach einem Verteidiger gehalten.

Bei Neuzugang Kevin Macierzynski (l.) und Rückkehrer Joel Messner (r.) rannte auch der Schmäh. © HCI/Papaconstantis