Population wächst
Meister der Anpassung: Wie der Rotmilan den Himmel über dem Außerfern erobert
Die Grundfärbung des Rotmilans ist rotbraun mit dunklen Federzentren und grauem Kopf. Im Flug fallen besonders die hellen inneren Handschwingen auf.
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Die Zahl der Rotmilane in Tirol wächst stetig. Im Außerfern sind diesen Sommer auffallend viele der Tiere zu beobachten. Was den Greifvogel so besonders macht und was seine Ausbreitung im Bezirk Reutte begünstigt, weiß Experte Florian Lehne.
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