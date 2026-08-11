Schlecht ausgerüstete Schaulustige strömen nachts zum Ätna: Junges Paar gerettet

Der Ätna hält Sizilien weiter in Atem: Während sich glühende Lavaströme am Hang des Vulkans talwärts bewegen, sorgt eine dichte Aschewolke für erhebliche Behinderungen im Flugverkehr. Am Flughafen von Catania wurden wegen der vulkanischen Aktivität zahlreiche Flüge gestrichen oder umgeleitet. Der internationale Airport, der größte Siziliens, bleibt vorerst geschlossen.

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Nach Angaben des Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) setzte sich die Aktivität an den Öffnungen des Ätna auf einer Höhe von rund 2.750 und 2.360 Metern fort. Der am weitesten vorgedrungene Lavastrom wurde weiterhin gut mit Magma versorgt und erreichte damit eine Höhe von rund 1.370 Metern. Parallel dazu setzte sich eine intensive explosive Aktivität am Krater Voragine fort. Dabei wurden große Mengen Vulkanasche ausgestoßen, die vor allem an der Südseite des Ätna niedergingen. Auch in mehreren Ortschaften am Vulkan sowie in Catania war die Asche zu beobachten.

Auswirkungen auf den Flugverkehr

Die Vulkanaktivität hat unmittelbare Auswirkungen auf den Flugverkehr. Am internationalen Flughafen "Vincenzo Bellini" in Catania konnten wegen der Aschewolke zeitweise keine Landungen durchgeführt werden. In der Folge kam der Betrieb des Airports weitgehend zum Erliegen. Zahlreiche Flüge wurden gestrichen oder auf andere Flughäfen umgeleitet. Für viele Reisende bedeutete das stundenlange Wartezeiten und erhebliche Änderungen ihrer Reisepläne.

📽️ Video | Intensive Phase am Voragine-Krater

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Vor einer Wiederaufnahme des Flugbetriebs müssen die Start- und Landebahn sowie die angrenzenden Flächen von der Vulkanasche gereinigt werden. Auch die auf dem Vorfeld stehenden Flugzeuge wurden vorsorglich geschützt. Die Triebwerke der Maschinen erhielten Abdeckungen, um eine Verunreinigung durch die Asche zu verhindern.

Junges Paar gerettet

Während der Flughafenbetrieb unter der Eruption leidet, entwickelt sich der Ätna zugleich zum Anziehungspunkt für zahlreiche Besucher. Besonders bei Einbruch der Dunkelheit machen sich Wanderer und Schaulustige auf den Weg zu den Aussichtspunkten, von denen aus die rot glühenden Lavaströme beobachtet werden können. Die Behörden und Rettungskräfte warnen allerdings vor unvorbereiteten Ausflügen in das teilweise schwierige Gelände.

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Ein junges Paar aus der Provinz Catania musste gerettet. Die beiden hatten sich zu einem Aussichtspunkt begeben, von dem aus die Lavafelder zu sehen sind. Auf dem Rückweg verloren die beiden jedoch die Orientierung und fanden den markierten Weg zu ihrem Ausgangspunkt am Parkplatz nicht wieder. Sie gerieten in ein besonders unwegsames Gebiet und setzten schließlich über die Notrufnummer einen Hilferuf ab. Sie wurden in Sicherheit gebracht.