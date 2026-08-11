Grundeigentümer bleibt hart
Zweite Bike-Route vom Inntal zum Achensee scheitert an 108 Metern
Am Achensee angekommen, gibt es zahlreiche Routen für Mountainbiker. Jener auf dem Foto blickt auf dem Weg zur Bärenbadalm auf den See.
© Dähling
Im Nachbarort Wiesing gibt es ihn schon. Nun ist zur Entlastung der Kasbachstraße auch von Jenbach aus ein Radweg nach Maurach am Achensee geplant. Das fertige Konzept scheitert jedoch an einem Grundeigentümer. Für Rennradfahrer gibt es ohnedies keine Lösung.
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