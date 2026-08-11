Pause für Tiroler Rad-Asse

Ungebremst ins Tal der Trauer: Schweinberger und Mittewallner ausgebremst

Bei einem Sturz auf Etappe eins der Tour de France zog sich Christina Schweinberger (am Boden) zwei Brüche im Handgelenk sowie einen Bänderriss zu. Bis zur WM gibt es kein Rennen mehr.
© imago/La Presse
Roman Stelzl

Von Roman Stelzl

Stürze, Tief, Gelenkbruch: 2025 mischten zwei Tirolerinnen bei der Tour de France mit, heuer klebte das Pech am Hinterrad. Christina Schweinberger blickt auf schwere Tage, Mona Mitterwallner auf schwere Monate zurück.

Kommentare

0