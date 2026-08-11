Pause für Tiroler Rad-Asse
Ungebremst ins Tal der Trauer: Schweinberger und Mittewallner ausgebremst
Bei einem Sturz auf Etappe eins der Tour de France zog sich Christina Schweinberger (am Boden) zwei Brüche im Handgelenk sowie einen Bänderriss zu. Bis zur WM gibt es kein Rennen mehr.
© imago/La Presse
Stürze, Tief, Gelenkbruch: 2025 mischten zwei Tirolerinnen bei der Tour de France mit, heuer klebte das Pech am Hinterrad. Christina Schweinberger blickt auf schwere Tage, Mona Mitterwallner auf schwere Monate zurück.
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