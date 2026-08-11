Hinter jedem Zaun eine Welt
Wo Sigi rockt, „Burnz“ grillt und Horst sich sonnt: Zu Besuch in einem Tiroler Gartendorf
Sigi, der Rocker, Rudolf & Elli, das Pensionistenpaar und Burnz der Filmemacher - sie alle und noch viele mehr, haben sich im Gartendorf in Dirschenbach ihr kleines Stück vom Glück eingerichtet.
© Rita Falk
In Reih und Glied stehen in Dirschenbach 71 Gartenhäuser, zweier verschiedener Bauarten. Und während die von außen alle gleich aussehen, könnte das Leben hinter den Gartenzäunen kaum unterschiedlicher sein. Besuch in einem Schrebergartendorf, das nicht so genannt werden will.
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