Große Mehrheit für Vorschlag

Stiftungsrat bestellt das Wunschteam des neuen ORF-Chefs Clemens Pig

Clemens Pig fand mit seinen personellen Vorstellungen im Stiftungsrat Gehör.
© APA/Max Slovencik

Alle 13-Spitzenposten des ORF, vier in der zentralen Direktion, neun in den Landesstudios, wurden nach den Vorschlägen des designierten Generaldirektors besetzt.

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