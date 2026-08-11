Wipptaler gewährte falschem Bankmitarbeiter Zugriff auf PC: Zehntausende Euro weg

Steinach a. Br. – Ein Wipptaler hat durch einen Internetbetrug Zehntausende Euro verloren. Der 62-Jährige wurde am Montagabend von einer unterdrückten Telefonnummer angerufen. Eine unbekannte Person, die sich als Bankmitarbeiter ausgab, habe ihm dann mitgeteilt, dass sein Bankkonto gehackt worden sei.

„Nachdem er dem Anrufer Zugriff auf seinen Computer gewährt hatte, wurde er angewiesen, diverse Überweisungen an einem Bankautomaten zu tätigen, um die vermeintlichen Angriffe auf sein Konto zu stoppen“, berichtet die Polizei. Durch die Tat entstand dem Wipptaler ein Schaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. (TT.com)