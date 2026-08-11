Einschränkungen bis Ende 2029
Baustart für 96-Millionen-Euro-Projekt: So wird der neue Bahnhof in Völs aussehen
Viele Bürgerinnen und Bürger kamen zum Spatenstich für den neuen Bahnhof in Völs.
© Matthias Christler
Seit fast zehn Jahren wird an der Modernisierung des Bahnhofs der 7000-Einwohner-Gemeinde Völs geplant. Am Dienstag erfolgte der Spatenstich für das Mega-Projekt, ein Großteil der Kosten fließt in die Barrierefreiheit. Ende 2029 soll der Bau der neuen Mobilitätsdrehscheibe abgeschlossen sein.
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