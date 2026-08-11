Umweltzeichen und „Bewusst Tirol“: Zwei Auszeichnungen für Kitzbüheler Altenwohnheim

Nachhaltiges Wirtschaften und der bewusste Einsatz regionaler Lebensmittel gehören im Kitzbüheler Seniorenheim zum Alltag. Dieses Engagement wurde nun mit zwei renommierten Gütesiegeln gewürdigt.

Kitzbühel – Mit dem Österreichischen Umweltzeichen wird ein umfassendes nachhaltiges Betriebsmanagement bestätigt. Für die Zertifizierung müssen strenge Kriterien erfüllt und dauerhaft im Alltag umgesetzt werden. Dazu zählen unter anderem ein sparsamer Umgang mit Energie und Wasser, konsequente Mülltrennung, der Einsatz umweltfreundlicher Reinigungsmittel sowie eine nachhaltige Beschaffung. Darüber hinaus sind klar definierte Umweltziele und die aktive Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Voraussetzung für die Auszeichnung.

Regionalität auf dem Teller

Das Prädikat „Bewusst Tirol“ würdigt wiederum den hohen Anteil heimischer und saisonaler Lebensmittel in der Küche der Einrichtung. Im Mittelpunkt stehen dabei kurze Transportwege, hohe Produktqualität sowie die Stärkung der regionalen Landwirtschaft und Wertschöpfung.

Zur offiziellen Übergabe der Zertifikate gratulierte Bürgermeister Klaus Winkler den Verantwortlichen und dem Team persönlich. Die Auszeichnungen nahmen Geschäftsführerin Silvia Huber-Hölzl, Pflegedienstleiterin Sylvia Schiessl, Küchenchef Markus Windbichler-Cekovic mit seinem Team sowie Umweltbeauftragter Rene Hochkogler entgegen.

Lob für das Team