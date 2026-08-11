Ohne Stadtratsbeschluss
Überraschende Kündigung der Ehrenamts-Koordinatorin sorgt in Wörgl für Unverständnis
Die Personalführung im Wörgler Stadtamt sorgte schon öfter für Aufregung, auch diesmal gibt es viele offene Fragen.
© Theresa Aigner
Marion Spielbichler koordiniert seit nicht ganz einem Jahr für die Stadt Wörgl die Ehrenamtlichen, die im Gesundheits- und Sozialbereich wichtige Aufgaben übernehmen. Vergangene Woche wurde ihr völlig überraschend die Kündigung ausgesprochen. Dementsprechend groß ist das Unverständnis.
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