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Prozessauftakt in Wien
Ex-ORF-Chef Roland Weißmann bekämpft seine Kündigung vor dem Arbeitsgericht
Roland Weißmann erschien vor Gericht, äußerte sich aber nicht gegenüber den Medien.
© APA/Fohringer
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