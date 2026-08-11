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„Fehlersuche läuft“
Offenbar massive Störung bei A1, Mobilfunk und Festnetz betroffen
Tausende A1-KundInnen konnten am Dienstagnachmittag weder Anrufe noch Internet empfangen. (Symbolbild)
© Jens Büttner
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