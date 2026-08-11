Sucheinsatz bei Starkregen und Wind: 74-Jähriger kam bei Absturz in Prägraten ums Leben

Bei Starkregen und Wind wurde in Osttirol ab Montagabend ein vermisster Bergsteiger gesucht. Dienstagfrüh wurde die Leiche des Mannes gefunden.

Prägraten – Ein 74-jähriger Mann ist bei einer Bergtour im Gemeindegebiet von Prägraten tödlich verunglückt. Am Montagabend wurde ein großer Sucheinsatz gestartet, nachdem der Unterkunftgeber den Deutschen als vermisst gemeldet hatte. Der Mann war demnach gegen 8.30 Uhr allein zu der Tour aufgebrochen. Er wollte über das Maurertal zur Essener-Rostocker-Hütte und anschließend über den Venediger Höhenweg ins Dorfertal zur Johannishütte absteigen. Da Umfelderhebungen negativ verliefen, wurde eine Suchaktion eingeleitet.

Zunächst wurde aus der Luft nach dem Mann gesucht: Mit dem Polizeihubschrauber „Libelle FLIR“ aus Salzburg und einer Polizeidrohne wurden Suchflüge im betreffenden Gebiet durchgeführt. Gegen 21.30 Uhr begannen schließlich mehrere Suchteams der Bergrettung Prägraten mit fünf Hunden sowie ein Alpinpolizist über verschiedene Zustiege den Aufstieg in Richtung Türmljoch. Als Starkregen einsetzte, mussten der Polizeihubschrauber und die Drohne den Sucheinsatz gegen 23 Uhr abbrechen.

Die Suchteams stiegen trotz widrigster Witterungsverhältnisse weiter zum Türmljoch auf, wo sie gegen 0.40 Uhr eintrafen. Da auch die terrestrische Suche erfolglos blieb, stiegen die Einsatzkräfte ins Tal ab.

Leichnam aus der Luft lokalisiert

Am Dienstag ging die Suche in den frühen Morgenstunden weiter: Der Polizeihubschrauber startete gegen 4.45 Uhr erneut zum Suchflug. Knapp eine Stunde später konnte das Heli-Team auf einer Seehöhe von 2270 Metern nahe des Aderkammbachs schließlich eine leblose Person lokalisieren.