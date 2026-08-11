„Das ist sehr bitter“
Obwohl für ihn ein Platz frei ist: Tiroler Leichtathlet Klotz darf nicht bei der EM starten
Der Tiroler Riccardo Klotz verpasste um eine Position einen Startplatz bei der EM in Birmingham. Nach der Verletzung eines Kollegen wäre ein Platz frei geworden, doch der 27-Jährige kann ihn nicht nutzen.
© gepa/Beganovic
Nach der Verletzung seines Gegners wäre Tirols Stabhochspringer Riccardo Klotz theoretisch der Nachrücker gewesen. Doch es kam anders. Die für Innsbruck startende Neo-Österreicherin Lily Carlson verzichtete aus freien Stücken.
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