Vom Schreibtisch in neue Innsbrucker Backstube: Sonja Fiegl und die Kunst des Brotbackens

Die gebürtige Ötztalerin Sonja Fiegl hat ihren Job bei einem IT-Unternehmen an den Nagel gehängt und wurde Bäckermeisterin. Schon wenige Wochen nach der Eröffnung möchten sich viele KundInnen ihr Frühstück nicht mehr ohne Natursauerteigbrot, Zimt-Croissant oder Pain au chocolat vorstellen.