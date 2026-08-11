Kampf gegen Bürokratie
Vom Schreibtisch in neue Innsbrucker Backstube: Sonja Fiegl und die Kunst des Brotbackens
Quereinsteigerin Sonja Fiegl: Die 33-jährige eröffnete in Innsbruck ihre eigene Bäckerei, in der sie sieben Mitarbeiterinnen beschäftigt.
© Patrick Steiner
Die gebürtige Ötztalerin Sonja Fiegl hat ihren Job bei einem IT-Unternehmen an den Nagel gehängt und wurde Bäckermeisterin. Schon wenige Wochen nach der Eröffnung möchten sich viele KundInnen ihr Frühstück nicht mehr ohne Natursauerteigbrot, Zimt-Croissant oder Pain au chocolat vorstellen.
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