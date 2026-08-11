Zwei Frauen und Kleinkind bei Frontalkollision in Ehenbichl verletzt

Ehenbichl – Bei einer Frontalkollision wurden am Dienstag in Ehenbichl drei Menschen verletzt, darunter ein Kleinkind. Zu der Kollision kam es laut Polizei gegen 12.30 Uhr auf der Reuttener Straße (L260). Eine 53-Jährige fuhr in Richtung Reutte, in ihrem Auto saßen auch eine 31-Jährige und deren zweijähriger Sohn. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit dem Pkw eines 43-Jährigen. Die beiden Frauen und der Zweijährige wurden bei dem Unfall verletzt – wie schwer, ist nicht bekannt. Sie wurden von der Rettung ins Krankenhaus Reutte eingeliefert.