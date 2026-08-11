Schaden am Gleis zwischen Innsbruck und Hall: Einschränkungen im Zugverkehr

Wegen eines Schadens am Gleis zwischen Innsbruck und Hall kam es am Dienstagabend in Tirol zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Es kam laut ÖBB zu vereinzelten Zugausfällen und Verspätungen. Zahlreiche Menschen warteten etwa am Innsbrucker Hauptbahnhof auf ihre Verbindungen. Einige Züge waren mehr als eine Stunde verspätet. Laut ÖBB sollen die Einschränkungen bis etwa 21.30 Uhr andauern. (TT.com)