Sie haben es getan! Superstar Ronaldo gab seiner Georgina das Ja-Wort

Die Gerüchteküche brodelte seit Wochen: Cristiano Ronaldo und seine Verlobte Georgina Rodriguez sollen vor den Traualtar treten. Jetzt war es endlich soweit: Der Fußball-Superstar und das Model haben nach fast zehn Jahren Beziehung geheiratet!

Auf Instagram bestätigte das Paar die Eheschließung mit einem Bild ihrer Hände und den angesteckten Ringen. Dazu schrieben sie nur: „C❤️G“.