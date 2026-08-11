Hochzeit im engsten Kreis
Sie haben es getan! Superstar Ronaldo gab seiner Georgina das Ja-Wort
Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez bestätigten auf Instagram ihre Hochzeit.
© Instagram/Cristiano, imago/Waleed Zein
Die Gerüchteküche brodelte seit Wochen: Cristiano Ronaldo und seine Verlobte Georgina Rodriguez sollen vor den Traualtar treten. Jetzt war es endlich soweit: Der Fußball-Superstar und das Model haben nach fast zehn Jahren Beziehung geheiratet!
Auf Instagram bestätigte das Paar die Eheschließung mit einem Bild ihrer Hände und den angesteckten Ringen. Dazu schrieben sie nur: „C❤️G“.
Wie die britische Zeitung DailyMail berichtet, soll die Trauung im portugiesischen Küstenort Cascais im engsten Kreis stattgefunden haben. Alle fünf Kinder des frisch vermählten Paares sollen bei der Zeremonie mit dabei gewesen sein. (TT.com)
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