Nachtschichtarbeit erhöht Long-Covid-Risiko dramatisch

Nachtschichtarbeit und Schlafstörungen stehen offenbar in Zusammenhang mit einem dramatisch erhöhten Risiko für Long-Covid-Erkrankungen. Das hat ein österreichisch-spanisches Wissenschafterteam anhand einer Personengruppe aus Katalonien herausgefunden. Kyriaki Papantoniou von der Abteilung für Epidemiologie der MedUni Wien und ihre Co-Autoren beobachteten Teilnehmer an der sogenannten COVICAT-Studie mit Erwachsenen aus Katalonien in den Jahren 2021 bis 2023.

Die Ergebnisse waren eindeutig. "In dem zweijährigen Beobachtungszeitraum berichteten 284 der 1.899 neu (mit SARS-CoV-2; Anm.) infizierten Teilnehmer über Long-Covid-Symptome. Im Vergleich zu Tagarbeitern hatten Nachtschichtarbeiter nach Bereinigung um potenzielle Störfaktoren ein um 88 Prozent höheres Risiko, an Long-Covid zu erkranken. Bei übergewichtigen Nachtarbeitern war das Risiko noch zusätzlich erhöht", schrieben die Wissenschafter.

Auch Schlafstörungen waren mit einem erhöhten Long-Covid-Risiko verbunden. Letzteres trat in der Gesamtgruppe um 42 Prozent häufiger auf, wenn ausreichend gesunder Schlaf fehlte.