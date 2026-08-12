Effizient oder ausbaufähig?
150 Tage im Einsatz: Streit um mobilen Lkw-Prüfzug in Tirol entbrannt
Auch an fixen Kontrollstellen wie hier in Radfeld (A12) kommt der mobile Prüfzug von Asfinag und Land zum Einsatz. Auch, weil hier technisch genauere Überprüfungen vorgenommen werden können.
© Land Tirol/Hörmann
An 150 Tagen im Jahr fischt ein mobiler Lkw-Prüfzug von Asfinag und Land im Tiroler Schwerverkehr nach schwarzen Schafen. Landesrat Zumtobel (SP) sieht darin eine Erfolgsgeschichte – für die Grünen ist es viel zu wenig.
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