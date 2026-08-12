Kommentar

Tierquälerei-Prozess: Das Ende der Urteilskraft

Marco Witting

Kommentarvon Marco Witting

Was sich nach dem Freispruch im Tierquälerei-Prozess im Internet abspielte, rüttelt an den Grundfesten. Wenn Einschüchterung den Diskurs ersetzt, verlieren wir alle.

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