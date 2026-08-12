Hinterreifen platzte: Rennradfahrer in Sölden schwer verletzt, Radlerin leistete Erste Hilfe

Am Dienstagabend fuhr ein 52-Jähriger auf der Hochsöldenstraße talwärts, als plötzlich sein Reifen platzte. Er geriet ins Schleudern und überschlug sich mehrmals.

Ein geplatzter Reifen am Rennrad brachte am Dienstag einen Rennradfahrer in Sölden zu Sturz. Der 52-Jährige fuhr kurz vor 18.30 Uhr auf der Hochsöldenstraße talwärts, als es zu dem Unfall kam. Der Mann geriet ins Schleudern, überschlug sich mehrmals und blieb schließlich schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Eine Radfahrerin, die den Unfall beobachtete, hielt an und leistete sofort Erste Hilfe.