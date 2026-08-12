Abkühlung gesucht und gefunden
Heiß begehrt: Diesen Branchen spielt die Hitzewelle in die Kasse
Hitzeperioden verändern das Konsumverhalten: Nicht nur Badeseen und Freibäder können sich über den verstärkten Ansturm in solchen Zeiten freuen.
© Axel Springer
Probleme in der Landwirtschaft, Waldbrände, die Hitze macht vielen Menschen zu schaffen. Wo Schatten, da aber auch Licht. Die hohen Temperaturen sorgen für eine erhöhte Nachfrage bei Klimageräten genauso wie bei Eiskugeln und es zieht die Tiroler zum Wasser und auf die Berge.
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