Nach Streit vor Wattener Schwimmbad: 16-jähriger E-Biker nach Verfolgung mit Auto verletzt

Zu einem Vorfall im Bereich des Schwimmbads in Wattens ist es am Dienstagabend gekommen. Nach einer Auseinandersetzung verfolgte der Lenker eines Pkw zwei jugendliche E-Biker. Die Polizei sucht nach dem beteiligten Autofahrer sowie dem zweiten Radfahrer.

Wattens – Gegen 21.29 Uhr kam es am Dienstagabend in der Dr.-Karl-Stainer-Straße in Wattens – nahe des Schwimmbads – zu einem Streit zwischen dem Lenker eines schwarzen Kleinwagens und zwei junger E-Bike-Fahrern. Im Verlauf des Konflikts versuchte der Mann, einen der Jugendlichen von seinem Rad zu ziehen.

Daraufhin fuhren die beiden Radfahrer davon. Der Autofahrer nahm die Verfolgung auf und setzte diese über eine Strecke von rund 200 Metern fort. Während der Flucht kam ein 16-jähriger Österreicher mit seinem E-Bike von der Fahrbahn ab und stürzte in ein Feld. Er zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Polizei sucht E-Biker und Autolenker

Der Jugendliche trug laut Polizei keinen Helm, zudem waren an seinem Rad weder Licht noch Reflektoren installiert. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und die Rettung wurde er in das Landeskrankenhaus Hall eingeliefert.

Der zweite E-Biker setzte seine Fahrt in Richtung Volders fort. Der unbekannte Autofahrer verließ den Parkplatz über die Salurner Straße und flüchtete in unbekannte Richtung.