16-jährige Mopedfahrerin nach Kollision mit Auto bei Lienz in Feld geschleudert

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kleinkraftrad im Kreuzungsbereich der Drautalstraße (B100) mit der Bürgeraustraße ist am Dienstagabend eine Jugendliche verletzt worden.

Gegen 21.10 Uhr hielt eine 22-jährige Österreicherin ihren Wagen an der Kreuzung beim dortigen Stoppschild an. Die Frau, die sich allein im Fahrzeug befand und angegurtet war, wollte nach links auf die B100 einbiegen.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 16-jährige Österreicherin mit ihrem Moped auf der Drautalstraße von Lienz kommend in Richtung Dölsach. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer rechtwinkligen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.