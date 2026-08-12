Fußball-Europa blickt nach Salzburg: PSG-Stars wollen gegen Aston Villa nächsten Titel

Wals-Siezenheim – Champions-League-Sieger gegen Europa-League-Champion: Für wenige Stunden blicken am Mittwoch (21.00 Uhr) Fußballinteressierte aus zumindest ganz Europa in Richtung Salzburg. In Wals-Siezenheim will Paris St. Germain wie im Vorjahr den UEFA-Supercup als Favorit für sich entscheiden. Aston Villa hofft mit Ex-LASK-Kicker Modou Keba Cisse auf den zweiten Triumph im europäischen „Prestigebewerb“ nach 1983. Auch PSG hat den Titel einmal gewonnen. Viele Stars fehlen wohl zu Beginn.

Weltfußballer Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Desire Doue, Warren Zaire-Emery und Lucas Hernandez, die allesamt mit Frankreich bei der WM im Einsatz waren, sowie Marokkos Achraf Hakimi und der spanische Weltmeister Fabian Ruiz stiegen erst am Montag wieder ins Training ein. Ein Einsatz in der Startelf ist fraglich. Offen ist auch, ob Lucas Digne gleich Spielminuten bekommt. Der 33-jährige Außenverteidiger kehrte erst am Sonntag ausgerechnet von Aston Villa zum Team rund um Kapitän Marquinhos zurück, wo er bereits zwischen 2013 und 2015 gespielt hatte.

PSG-Vorbereitung „nicht, wie sie sein sollte“

Allesamt machten jedenfalls die Reise nach Salzburg mit, scheinen im 24-köpfigen Kader auf. Bezüglich seiner Startelf hielt sich Luis Enrique bedeckt. Man werde sehen, wer für wie viele Minuten bereit sei, zumal viele Akteure große Teile der nur zweieinhalbwöchigen Vorbereitung verpasst hatten. „Es ist surreal. Ich hatte kaum Spieler zur Verfügung, das ist nicht so, wie es sein sollte“, sagte der PSG-Coach. Ein Spiel auf Topniveau dürfe man deshalb nicht erwarten. „Es wird schwierig auf dem besten Level zu performen, aber wir werden unser Bestes geben.“

An Motivation mangelt es bei PSG jedenfalls nicht. „Es ist ein Schlüssel für unseren Erfolg, dass wir unglaubliche Spieler haben, die immer motiviert sind“, betonte Luis Enrique. Kapitän Marquinhos unterstrich das: „Wir sind weiter hungrig nach Titeln, wollen die Erfolgsgeschichte weiterschreiben und immer mehr gewinnen. Das ist die PSG-Mentalität. Und unser Trainer ist voll dahinter, dass keiner einen Fuß vom Gas nimmt.“

Für Luis Enrique ist die Supercup-Teilnahme eine Bestätigung für einen „super Job“ 2025/26. Dieses Jahr sollen neben dem Supercup wieder u.a. die Titel in der „Königsklasse“ und der Liga herausschauen. „Es ist ein bisschen eine andere Ausgangslage, weil ich glaube, dass nach den vergangenen zwei Jahren jeder fest davon überzeugt ist, dass wir auch heuer wieder erfolgreich sein können. Der Blick in die Vergangenheit zeigt aber, dass ein Team selten immer wieder die Champions League gewinnt, weil es auf dem Level sehr viele Teams gibt, die die gleiche Ambition haben“, erläuterte der Spanier.

Die Bedeutung des Supercups wollte er nicht schmälern. „Europäische Titel zu gewinnen, ist für jedes Team besonders und wichtig.“ Die Aussicht darauf, die 58 Zentimeter große und 12,2 Kilogramm schwere Trophäe wie nach dem Erfolg über Tottenham im Elfmeterschießen im vergangenen Jahr stemmen zu dürfen, ist auch deshalb gut, da der Champions-League-Sieger in 12 der 13 jüngsten Supercup-Auflagen siegreich blieb.

Aston Villa verlor zudem neben Digne mit Morgan Rogers und Youri Tielemans Stützen. Rekord-Sommer-Zugang Johan Manzambi fällt wegen einer Knieverletzung noch Wochen aus. Noch im Urlaub ist mit Stammgoalie Emiliano Martinez und Innenverteidiger Ezri Konsa das Defensivherz des Teams. „Mit ihnen hätten wir bessere Chancen, gleichzeitig denke ich, dass sich PSG in einer ähnlichen Situation befindet“, sagte Coach Unai Emery. Jammern will er nicht. „Es ist fantastisch, sich mit dem besten Team der Welt zu messen und um einen weiteren Titel zu kämpfen“, sagte der Aston-Villa-Trainer, der seine bisherigen drei Supercup-Duelle verloren hat. Seine Truppe stehe vor einem „riesigen Test“ und habe die Chance, den Wert der Marke Aston Villa in der Fußball-Welt weiter zu steigern.

Neuauflage von CL-Viertelfinale 2025

Das Duell ist eine Neuauflage des Champions-League-Viertelfinales 2025, in dem PSG nach einem Heim-3:1 und Auswärts-2:3 weitergekommen war. "Im Rückspiel damals haben wir gezeigt, dass wir ihr Level erreichen können. Das ist sehr wichtig für den Kopf. Wenn wir unsere Bestleistung abrufen, werden wir Chancen bekommen. Ich rechne damit, dass wir mithalten können", erläuterte Emery. PSG nimmt den Gegner auch deshalb keinesfalls auf die leichte Schulter. "Es war damals ein harter Test, uns ist bewusst, dass uns auch diesmal eine schwierige Aufgabe bevorsteht", sagte Mittelfeldspieler Vitinha.

Für eine tolle Stimmung sollte bei der 51. Auflage des Events gesorgt sein, beide Teams haben ihr 7.000-Karten-Kontingent ausgeschöpft. Die Red Bull Arena ist mit 28.500 Zuschauern ausverkauft. Salzburg ist der 14. unterschiedliche Ausrichter in Folge, nachdem der Bewerb zuvor in Monaco stattgefunden hatte. Die Arena in Wals-Siezenheim steht so stark im Fokus wie zuletzt bei der EM 2008, als dort drei Partien über die Bühne gegangen waren.