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Aufstieg (noch) kein Thema
Playoff-Einzug fixiert: Kufsteins Baseballer überraschen
Einer der jungen Wilden vom BSC Kufstein: Benjamin Harrasser (l.) und die Festungsstädter genießen ihren Erfolgslauf.
© Osterauer
Von Daniel Suckert
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