Mehrere Maschen: 63-jähriger Tiroler verlor rund 500.000 Euro an Online-Betrüger

Ein 63-Jähriger wurde gleich mehrmals zum Opfer von Online-Betrugsmaschen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor vermeintlich lukrativen Angeboten.

Ein 63-Jähriger wurde in Schwendt Opfer von gleich mehreren schweren Betrugsfällen. Im Juni und Juli diesen Jahres wurde er durch vermeintliche Krypto-, Gold- und Kreditgeschäfte um insgesamt rund 500.000 Euro gebracht.

Den größten Schaden verursachten bislang unbekannte Täter durch einen Krypto-Anlagebetrug. Dem 63-Jährigen wurden über eine Online-Plattform hohe Gewinne versprochen. Für die in Aussicht gestellte Auszahlung besagter Gewinne verrechneten ihm die Täter wiederholt hohe Gebühren und Steuerabgaben.

Hohe Gewinnversprechen sowie die Forderung nach zusätzlichen Gebühren vor einer Auszahlung sind deutliche Warnsignale. Polizei

Durch vermeintliche Goldinvestitionen und Termingeschäfte verlor der Mann rund 50.000 Euro. Zudem wurde ihm über gefälschte Plattformen ein Kredit von rund 80.000 Euro in Aussicht gestellt. Die Täter forderten ihn über WhatsApp dazu auf, Gebühren an ein deutsches Konto zu zahlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro.