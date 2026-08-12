Frau im Bezirk Baden erschossen: Zweiter Verdächtiger festgenommen

Im Fall der Tötung einer 28-jährigen Frau in Kottingbrunn (Bezirk Baden) im vergangenen Mai ist am Dienstag ein zweiter Verdächtiger festgenommen worden. Der mutmaßliche Komplize des 27-jährigen Steirers, der als Hauptverdächtiger wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft sitzt, wurde in Deutschland gefasst und soll demnächst nach Österreich ausgeliefert werden, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch auf APA-Anfrage.

Der Deutsche, der wegen des Verdachts der Beihilfe zum Mord international gesucht worden war, soll nach Angaben des Hauptverdächtigen bei der Tötung der Frau dabei gewesen sein. Geschossen soll aber der 27-Jährige selbst haben. Er gab an, seinen mutmaßlichen Komplizen aus Angst bisher nicht erwähnt zu haben.

Eltern fanden leblose 28-Jährige

Die 28-Jährige war am 14. Mai von ihren Eltern leblos in ihrer Wohnung entdeckt worden, nachdem diese sie nicht erreicht hatten. Eine Obduktion ergab, dass die Frau erschossen worden war. Zunächst war auch ein Sturz als Todesursache infrage gekommen.